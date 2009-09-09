Филарет: Киевский патриархат мешает РПЦ подчинить мировое православие

На пути планов господства Русской православной церкви в мировом православии стоит Украинская православная церковь Киевского патриархата. Об этом заявил Патриарх Киевский и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТ в интервью, размещенном на официальном сайте Украинской православной церкви КП.

«Но на пути таких цезарепапистских устремлений стоит Киевский патриархат», - отметил он.

«Если бы не наша церковь, то они бы достигли этого – возможно бы и митрополита ВЛАДИМИРА устранили, и права УПЦ МП урезали, и Киев лишили бы своего архиерея, присоединив древнюю Киевскую кафедру к младшей Московской», - добавил Патриарх ФИЛАРЕТ.

Тогда бы, по его словам, «Московский патриарх подчинил бы себе не только православных на бывшей территории Советского Союза. Они бы подчинили себе православных в Европе, Америке, Австралии». «И такие намерения сейчас разрабатываются», - отметил Патриарх ФИЛАРЕТ. Однако, по его мнению, «все это – пустые мечты, потому что цель их – не благо православия, а власть над ним».