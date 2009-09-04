В европейской экономике все больше признаков стабилизации

В европейской экономике появляется все больше признаков стабилизации, однако ее восстановление происходит очень медленными темпами. Такое заявление сделал глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише.

По его оценкам, падение деловой активности в зоне евро уже завершилось, и на экономику должны благотворно повлиять рост экспорта и применяемые правительствами стран ЕС экономические стимулы, передает Reuters.

При этом, по мнению главы ЕЦБ, показатель инфляции сейчас отражает лишь влияние базовых экономических факторов, и в ближайшие месяцы динамика потребительских цен снова станет положительной. Инфляционные ожидания на текущий момент остаются без изменений.

3 августа, напоминает РосБизнесКонсалтинг, ЕЦБ оставил учетную ставку без изменений на уровне 1%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Последний раз ЕЦБ снижал свою ставку 7 мая с.г., тогда она была сокращена на 0,25 процентного пункта - до уровня 1%.