В европейской экономике все больше признаков стабилизации
Заявление главы Центробанка
В европейской экономике появляется все больше признаков стабилизации, однако ее восстановление происходит очень медленными темпами. Такое заявление сделал глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише.
По его оценкам, падение деловой активности в зоне евро уже завершилось, и на экономику должны благотворно повлиять рост экспорта и применяемые правительствами стран ЕС экономические стимулы, передает Reuters.
При этом, по мнению главы ЕЦБ, показатель инфляции сейчас отражает лишь влияние базовых экономических факторов, и в ближайшие месяцы динамика потребительских цен снова станет положительной. Инфляционные ожидания на текущий момент остаются без изменений.
3 августа, напоминает РосБизнесКонсалтинг, ЕЦБ оставил учетную ставку без изменений на уровне 1%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Последний раз ЕЦБ снижал свою ставку 7 мая с.г., тогда она была сокращена на 0,25 процентного пункта - до уровня 1%.