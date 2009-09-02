ЕС обеспечит антикризисное финансирование МВФ

ЕС обеспечит дополнительное антикризисное финансирование Международного валютного фонда (МВФ) на сумму 125 млрд евро. Об этом сообщил сегодня министр финансов председательствующей в ЕС Швеции Андерс Борг на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров финансов.

Как отмечает Прайм-ТАСС, эта сумма стала на две трети больше, чем предполагавшийся изначально антикризисный платеж в 75 млрд евро.

В то же время государства сообщества еще не определились, какие суммы выделит каждая из них. Ожидается, что самый крупный взнос предоставит Германия, готовая внести свыше 25 млрд евро.

Эксперты МВФ считают, что всего для предоставления кредитов наиболее пострадавшим от кризиса странам мира Международный валютный фонд испытывает нехватку средств в 500 млрд евро.