Берлускони грозится сорвать саммит ЕС

Премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ пригрозил сорвать следующий саммит Европейского Союза, если представители Еврокомиссии не научатся держать “язык за зубами”.

Как сообщает Интернет-издание “EUobserver”, об этом он заявил 1 сентября журналистам в польском Гданьске, где проходили мероприятия по случаю 70-летия начала Второй Мировой войны.

С.БЕРЛУСКОНИ, в частности, заявил, что представители Еврокомиссии, и даже сами комиссары, не должны публично высказываться “на любые темы”. По его словам, “голос Европы” должен озвучиваться исключительно Президентом Еврокомиссии, или его пресс-секретарем.

“Мы приостановим голосование, блокируя функционирование Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН), пока не будет установлено, что ни один комиссар или пресс-секретарь не сможет больше публично высказываться по любым вопросам”, - заявил итальянский премьер.

“Право говорить должно остаться лишь за Президентом Еврокомиссии и его пресс-секретарем. Если комиссары и пресс-секретари продолжат делать так, как делали в последние годы, они должны быть уволены”, - добавил он.

По словам итальянского премьера, высказывания представителей Еврокомиссии создают ситуации, которые “дают оружие оппозиции”.

Возмущение С.БЕРЛУСКОНИ вызвало заявление представителя пресс-службы Еврокомиссии Дэниса ЭББОТА, сделанное им 31 августа, относительно того, что Еврокомиссия направила запрос Италии с просьбой разъяснить принудительную отправку обратно в Ливию лодки с 70-ю беженцами. По словам Д.ЭББОТА, Еврокомиссия считает, что беженцам нельзя отказать в праве подать заявление на поиск убежища, особенно на границе с территориями, где им или их свободам может угрожать опасность по расовому, религиозному, социальному признаку или за высказанную ими политическую позицию.

Один из руководителей пресс-службы Еврокомиссии Пиа АНДРИКИЕНЕ заявила в своем комментарии “EUobserver”, что Комиссия обязана отвечать на вопросы журналистов, предоставляя информацию о своей работе. При этом она отметила, что раздражение кого-либо не может касаться лишь Д.ЭББОТА.

“Мы – коллегиальный орган, таким образом, он говорил на базе согласованной информации. Он имеет полную поддержку всех коллег. Один за всех, все за одного”, - сказала П.АНДРИКИЕНЕ.