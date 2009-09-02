Путин дал интервью грузинскому ТВ

Премьер-министр России Владимир Путин дал эксклюзивное интервью грузинскому телевидению. Интервью транслировалось накануне вечером в эфире грузинского телеканала "Рустави-2".

В своем выступлении В.Путин дал политическую оценку войне в Южной Осетии и вновь возложил ответственность за случившееся на руководство Грузии и ее президента Михаила Саакашвили.

"Если бы Грузия предоставила автономию Абхазии и Осетии значительно раньше и не стала бы подавлять свободу абхазов и осетин, ничего бы не случилось", - отметил российский премьер.

"Несмотря на то, что Абхазия и Осетия уже давно заявляли о независимости, Россия долгое время поддерживала территориальную целостность Грузии, однако политика Саакашвили в корне изменила ситуацию, и у нас не осталось выбора", - приводит слова Путина РосБизнесКонсалтинг.

Премьер особо подчеркнул, что возникшая проблема – в режиме Саакашвили, и что Россия с уважением относится к грузинскому народу.