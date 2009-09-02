Бундесвер взял под охрану воздушное пространство над Балтией
05:29, 02 сентября 2009Мир
1652 0
Впервые будут использоваться Eurofighter
Военно-воздушные силы Германии с 1 сентября приступили к патрулированию воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы.
По данным бундесвера, впервые за пределами страны будут использоваться самолеты Eurofighter. Для выполнения задачи в рамках миссии НАТО Air Policing Baltikum в Литве будут размещены 100 военнослужащих. Дежурство бундесвера, который сменил датских летчиков, продлится четыре месяца и завершится 4 января.
После расширения НАТО на восток в 2004 году альянс взял обязательство оказывать странам Балтии помощь в обеспечении безопасности воздушного пространства, пока они не смогут выполнять эту задачу самостоятельно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter