Бундесвер взял под охрану воздушное пространство над Балтией

Военно-воздушные силы Германии с 1 сентября приступили к патрулированию воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы.

По данным бундесвера, впервые за пределами страны будут использоваться самолеты Eurofighter. Для выполнения задачи в рамках миссии НАТО Air Policing Baltikum в Литве будут размещены 100 военнослужащих. Дежурство бундесвера, который сменил датских летчиков, продлится четыре месяца и завершится 4 января.

После расширения НАТО на восток в 2004 году альянс взял обязательство оказывать странам Балтии помощь в обеспечении безопасности воздушного пространства, пока они не смогут выполнять эту задачу самостоятельно.

Deutsche Welle