Обама прервал отпуск из-за Рамадана

Начало священного для мусульман месяца Рамадан заставило президента Барака Обаму прервать свой отпуск, который он проводит на полуострове Кейп-Код (штат Массачусетс).

Во вторник вечером, как сообщает пресс-служба президента США, Обама собирает праздничный ужин в честь начавшегося в субботу Рамадана. Пресс-служба не раскрывает меню ужина, однако сообщает, что он пройдет в обеденном зале Белого дома и приводит список гостей.

В числе приглашенных - глава Пентагона Роберт Гейтс, министр здравоохранения Кэтрин Сибелиус, генпрокурор США Эрик Холдер, замминистра торговли Дэннис Хайтауэр и замминистра образования Адам Миллер. На ужине также будут присутствовать конгрессмены и послы государств, преимущественно тех, где большая часть жителей исповедует ислам. В частности, в Белый дом приглашены послы Казахстана, Саудовской Аравии, Афганистана, Пакистана, Индонезии, Турции, Малайзии. Интересно, замечает РИА "Новости", что на ужин по случаю Рамадана приглашены послы Великобритании, Франции, Германии и Израиля. Всего в списке приглашенных около 70 дипломатов, чиновников и религиозных деятелей.