Качиньский: Советский Союз «воткнул нож в спину» полякам

Советский Союз, введя свои войска на территорию Второй Речи Посполитой 17 сентября 1939 года, «воткнул нож в спину» полякам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ, выступая сегодня на полуострове Вестерплатте неподалеку от Гданьска, который для поляков является символом героической борьбы против нацистской Германии.

Глава Польского государства отметил, что до ввода советских войск с востока польская армия вполне достойно вела боевые действия против Германии, которая напала на страну без объявления войны 1 сентября.

«В тот день (17 сентября) Польша получила удар ножом в спину, удар от большевистской России, которая выполняла свои союзнические обязательства в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа», - сказал Л.КАЧИНЬСКИЙ.

Он подчеркнул, что не поляки, а другие народы, которые способствовали началу Второй мировой войны, должны чувствовать необходимость переоценить те события. «Это не Польша должна отработать урок повиновения. Для этого у нас нет никакой причины. Причина есть у других», - сказал Президент.

Л.КАЧИНЬСКИЙ также сравнил с Холокостом массовые расстрелы в Катыне интернированных поляков, осуществленные органами НКВД во время Второй мировой войны. «Евреи погибали, потому что были евреями, польские офицеры - потому что были польскими офицерами», - сказал он.

Президент Польши также выразил мнение, что конфликта между нацистской Германией и Советским Союзом нельзя было избежать, поскольку «каждая из сторон пыталась перехитрить друг друга».

Он также сказал, что Польша не выиграла Вторую мировую войну, поскольку после ее завершения стала жертвой навязанного ей коммунистического режима, от которого удалось освободиться лишь в конце 1989 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня на полуострове Вестерплатте неподалеку от Гданьска проходят мероприятия к 70-летию начала Второй мировой войны, в которых принимают участие около 30 иностранных делегаций, 20 из них возглавляют главы правительств.

Среди участников мероприятий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, глава правительства РФ Владимир ПУТИН и канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ.