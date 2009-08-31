Сербский парламент резко увеличил штрафы "за клевету в СМИ"

Парламент Сербии сегодня большинством голосов принял предложенные правительством поправки к закону о СМИ.

Как передает ИТАР-ТАСС, поправки поддержали 125 из 225 присутствовавших в пленарном зале депутатов, в основном из правящей демократической коалиции. «Против» голосовали представители Демократической партии Сербии, возглавляемой экс-премьером Воиславом КОШТУНИЦЕЙ, и депутаты Сербской передовой партии - ведущей оппозиционной силы страны. Последние в знак протеста против принятия поправок покинули зал заседаний. Входящая во власть соцпартия от голосования воздержалась.

Отныне штрафы за публикации, расцененные судом как содержащие клевету или нарушающие чьи-то гражданские права, повышаются минимум в 20 и максимум в 50 раз. Если до сих за подобные «ошибки» суды назначали штраф в размере от 10 тыс. до 1 млн сербских динаров (примерно от ?100 до ?10 тыс), то сейчас изданию в таких случаях придется заплатить от 200 тыс. до 20 млн динаров (от ?20 тыс до ?200 тысяч).