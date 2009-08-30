Эфиопия ввела свои войска в Сомали

Сотни эфиопских солдат пересекли границу Сомали и очистили от исламских боевиков стратегически важный город Белет-Вейне, передает Associated Press со ссылкой на свидетельства очевидцев. Сообщается, что боевики покинули город без боя.

Это первая операция эфиопских войск на территории Сомали с момента их вывода из страны в январе с.г. Ранее сомалийские боевики неоднократно использовали факт присутствия на территории страны эфиопских солдат, большинство из которых христиане, в целях антиправительственной пропаганды.

Гражданская война в Сомали не утихает фактически с 1991 года, напоминает РосБизнесКонсалтинг. За это время в стране погибли около 18 тыс. мирных жителей, а также несколько тысяч военных и боевиков. В Сомали нет центральной власти, страна фактически поделена на несколько областей, которыми правят криминальные и пиратские кланы, исламистские группировки. Боевики "Аль-Шабаб", причастные к похищению французских советников ранее в этом месяце, контролируют практически весь юг Сомали и занимают основные позиции в столице Могадишо.