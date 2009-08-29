В ОАЭ задержали судно, перевозившее оружие из Северной Кореи в Иран

Правоохранительные органы ОАЭ задержали судно, направлявшееся из КНДР в Иран с оружием на борту.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщает со ссылкой на западные дипломатические источники Reuters.

Судно было задержано несколько недель назад, но известно об этом стало только сейчас.

"ОАЭ действительно задержали судно, перевозившее оружие из КНДР в Иран", - подтвердил представитель Совета Безопасности ООН.

Совбез ООН принял целый ряд резолюций, накладывающих санкции на Пхеньян из-за его нежелания раскрыть свою ядерную программу и в частности запрещающих экспорт оружия из Северной Кореи.

Как сообщалось, 18 июня ВМС США начали следить за корейским судном Канг Нам. Военные заявляли, что на его борту может находиться оружие, части ракет и компоненты для ядерной программы КНДР.