Тяжелая техника и ОМОН подтянуты к месту боя в Махачкале

Дополнительные силы милиции и тяжелая техника стянуты к месту перестрелки в одном из районов Махачкалы, сообщил РИА Новостипредставитель МВД Дагестана.

"К месту перестрелки - дому 23 по улице Лаптиева в Редукторном поселке Махачкалы, - прибыли дополнительные силы: подразделения ОМОНа и тяжелая техника в виде БТР. Перестрелка с боевиками продолжается, то стихая, то возобновляясь вновь", - сообщил собеседник.

В пятницу источник в правоохранительных органах Махачкалы сообщил, что группа боевиков блокирована в Редукторном поселке, идет бой. Собеседник добавил, что "несколькими часами ранее в этом же районе неизвестные обстреляли опорный пункт милиции". По его словам, никто не пострадал, так как во время обстрела сотрудников правоохранительных органов в нем не было.