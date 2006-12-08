В Гамбурге в квартире российского бизнесмена найдены следы радиации

Следы отравления экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко уже найдены в Гамбурге, сообщило в пятницу интернет-издание немецкой газеты "Вельт".

Со ссылкой на полицейские источники этого немецкого портового города газета пишет, что "в ходе широкомасштабной полицейской операции, связанной с делом Литвиненко, в городском районе Альтона в пятницу вечером был произведен обыск в одной из квартир, где якобы проживает некий российский бизнесмен".

"Не исключено, что какая-то часть подготовки к преступлению (отравлению Литвиненко) осуществлялась в Гамбурге", пишет "Вельт".

Как сообщается далее, "арендатор упомянутой квартиры якобы в настоящее время лежит в одной из московских больниц, где проходит курс лечения в связи с обнаружением в его организме высокого уровня радиации".

Еще несколько недель назад, уточняет газета, он жил в своей гамбургской квартире в районе Альтона.

В то же время "Вельт" отмечает, что пока этого человека нельзя считать подозреваемым, так как информация по данному делу остается слишком неопределнной.

Газета пишет, что официальная информация на этот счет не поступает, на все сведения "уже наложен запрет". "Журналистам также не сообщили точного адреса, так как может существовать опасность радиоактивного заражения", - отмечает издание.

Газете, тем не менее, удалось выяснить, что в полиции Гамбурга проходит заседание руководящего штаба, а всем дежурным полицейским округа временно запрещено покидать учреждение.

РИА "Новости"