Население Индии превысит население Китая
22:55, 23 августа 2009Мир
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И другие демографические прогнозы
Ученые прогнозируют, что семимиллиардный житель Земли должен родиться в ноль часов 36 минут по Гринвичу 18 октября 2012 года, сообщает в воскресенье телерадиокорпорация Би-Би-Си со ссылкой на доклад агентства международного развития США (USAID).
На нашей планете на данный момент живут 6,777 миллиарда человек. В 1900 году было 1,6 миллиарда.
В ближайшие 40 лет 97% прироста населения ожидается в Азии, Африке, Латинской Америке, а также в странах Карибского бассейна.
Как ожидается, население Азии к 2050 году увеличится на 1,5 миллиарда человек, а Индия отберет у Китая мировое первенство по числу жителей, считают ученые.
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