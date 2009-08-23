Население Индии превысит население Китая

Ученые прогнозируют, что семимиллиардный житель Земли должен родиться в ноль часов 36 минут по Гринвичу 18 октября 2012 года, сообщает в воскресенье телерадиокорпорация Би-Би-Си со ссылкой на доклад агентства международного развития США (USAID).

На нашей планете на данный момент живут 6,777 миллиарда человек. В 1900 году было 1,6 миллиарда.

В ближайшие 40 лет 97% прироста населения ожидается в Азии, Африке, Латинской Америке, а также в странах Карибского бассейна.

Как ожидается, население Азии к 2050 году увеличится на 1,5 миллиарда человек, а Индия отберет у Китая мировое первенство по числу жителей, считают ученые.

РИА "Новости"