В результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС погибли 6 человек

По уточненным данным, в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС погибли шесть человек, восемь пострадали, сообщили РосБизнесКонсалтингу в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России. Ранее сообщалось о трех погибших и четверых пострадавших.

В 04:42 мск поступило сообщение о разрушении третьего и четвертого водоводов на Саяно-Шушенской ГЭС. В результате произошло разрушение стены и подтопление машинного зала электростанции. В связи с этим в настоящее время производится перераспределение нагрузки между электростанциями Сибирского региона.

Отключены от электричества Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы, до 150 МВт снижена нагрузка на Красноярский алюминиевый завод, Кемеровский завод ферросплавов, а также на Новокузнецкий алюминиевый завод. Население под отключение электроэнергии не попадает.