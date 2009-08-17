Иракские политики боятся результатов переписи населения

Перепись населения Ирака, которая должна была пройти 24 октября 2009 г., перенесена на неопределенный срок, заявили власти страны. Данное решение было принято после консультаций с политическими силами Ирака. Причина переноса переписи заключается в желании не провоцировать конфликты в обществе в преддверии парламентских выборов, запланированных на январь 2010 г., передает Associated Press.

Ранее сообщалось, что некоторые иракские политики призвали руководство страны отказаться от проведения переписи населения. Они ссылались на то, что в результате военных действий и многолетней напряженной обстановки границы областей, населенных отдельными этническими группами, изменились, и официальное обнародование этого факта приведет к столкновениям на национальной почве.

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