Командир "Русских витязей" погиб из-за возгорания парашюта

Командир пилотажной группы "Русские витязи" Игорь Ткаченко, погибший в воскресенье при столкновении двух истребителей Су-27, успел катапультироваться, но погиб из-за воспламенения парашюта, загоревшегося в воздухе от объятого пламенем самолета, сообщил РИА Новости источник, принимающий участие в расследовании катастрофы.

"Мы опросили свидетелей и очевидцев произошедшего. Один из жителей дачного поселка, над которым произошел инцидент, отчетливо видел, что парашют одного из катапультировавшихся пилотов загорелся еще в воздухе, так как истребитель к этому моменту горел. Впоследствии, оказалось, что погибшим пилотом был Игорь Ткаченко", - сказал собеседник агентства.

Два истребителя Су-27 пилотажной группы "Русские витязи" столкнулись во время выполнения учебно-тренировочного полета в преддверии авиасалона "МАКС-2009". Пострадали еще двое летчиков: Игорь Куриленко и Виталий Мельник, - у одного из них перелом позвоночника.

По предварительным данным, причиной столкновения самолетов стала ошибка в пилотировании при отработке одной из фигур высшего пилотажа, впрочем эксперты также не исключают возможность технической неисправности узлов одного из самолетов.

Бортовые самописцы с обоих разбившихся самолетов уже найдены. На месте также идет поиск и изъятие основных узлов разбившихся самолетов, которые будут отправлены на экспертизу.

Уголовное дело, как сообщил РИА Новости официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре РФ Владимир Маркин, возбуждено по статье 263 УК РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта").

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Премьер РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам начальника 237 гвардейского центра показа авиационной техники, заслуженного военного летчика России Игоря Ткаченко. "Глубоко потрясен трагедией... Гибель летчика столь высокого класса является невосполнимой утратой не только для российской, но и мировой авиации", - говорится в телеграмме Путина.

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Столкновение двух Су-27 стало не единственной трагедией, произошедшей в воскресенье в небе над РФ. Около 13.00 мск в Калужской области рухнул на землю тренировочный легкомоторный самолет Як-52. На борту находились пилот-инструктор - чемпионка Европы, призер чемпионатов мира по самолетному спорту - Светлана Федоренко и курсант из Ульяновска Антон Хачковский. Оба члена экипажа погибли на месте. Как сообщает сайт телекомпании НТВ, погибший курсант был сыном известного военного летчика Дмитрия Хачковского, который на протяжении нескольких лет летал в составе пилотажной группы "Русские Витязи".

В воскресенье, 16 августа, в РФ отмечается День Воздушного флота России...