Землетрясение произошло на юге Мексики

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в субботу на юге Мексики, сообщает со ссылкой на геологическую службу США агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 10 километрах от прибрежного города Арселия.

Подземные толчки ощущались в 170 километрах от столицы страны Мехико, отмечает агентство.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.