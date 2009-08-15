Землетрясение произошло на юге Мексики
19:51, 15 августа 2009Мир
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Магнитуда - 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в субботу на юге Мексики, сообщает со ссылкой на геологическую службу США агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 10 километрах от прибрежного города Арселия.
Подземные толчки ощущались в 170 километрах от столицы страны Мехико, отмечает агентство.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
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