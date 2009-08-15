В Белоруссии пропали журналисты, делавшие материал о пропавших

В Минске, по поступающим сообщениям, исчезла съемочная группа программы «Чрезвычайные происшествия и расследования» российского телеканала НТВ.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, Алексей Малков и Юрий Бабенко приехали в Минск для съемок документального расследования о пропавших в Белоруссии оппонентах власти. Были запланированы интервью с женами и родственниками пропавших в разные годы политиков и журналистов.

Однако, как рассказал собственный корреспондент НТВ в Белоруссии Виктор Кузьмин, в пятницу около 19.00 по минскому времени в сопровождении людей в штатском россияне покинули гостиницу Международного образовательного центра на улице газеты "Правда".

Как считает Кузьмин, причиной могла стать деятельность журналистов без аккредитации. Согласно инструкции МИД Белоруссии, любой иностранный журналист, собирающийся в Белоруссию, должен известить об этом внешнеполитическое ведомство и получить соответствующее разрешение на телевизионные съемки или подготовку газетного материала.