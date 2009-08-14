Калифорния в огне: эвакуируют 2,5 тысячи человек

Около 2,5 тыс. человек получили приказы об обязательной эвакуации в округе Санта-Круз в Калифорнии из-за быстро надвигающегося лесного пожара.

Огонь уже уничтожил более тысячи гектаров леса в гористой местности к югу от Сан-Франциско и продвигается в сторону небольших населенных пунктов Бонни-Дун и Сван тон, сообщает NEWSru.

Огонь угрожает уничтожить более тысячи жилых строений, отмечают пожарные.

Представители правоохранительных органов проверяют и закрывают дома, а жителей направляют в специально созданный центр-приют в городе Санта-Круз.

Еще один мощный пожар полыхает в южной части Калифорнии в округе Санта-Барбара. Огонь уже уничтожил 14 тыс. га лесов и кустарника, но пожар практически не представляет опасности для людей, так как полыхает в незаселенных районах.

Тем не менее, в округе Санта-Барбара были эвакуированы жители 117 домов.