Взрыв на шахте в Словакии: 20 горняков погибли

20 горняков погибли в одном из коридоров шахты Хандлова в Центральной Словакии, оказавшихся в результате взрыва под завалом.

Как передает РИА «Новости»,об этом сообщили на брифинге премьер-министр Словакии Роберт ФИЦО и министр экономики Словакии Любомир ЯГНАТЕК.

По словам Л.ЯГНАТЕКА, спасатели уже достали на поверхность тела шести погибших. До сих пор в шахте очень высокая температура и нет кислорода, отметил он.

"Это огромная трагедия. От имени правительства я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших", - сказал Р.ФИЦО.

Спасательные работы проводятся в крайне сложных условиях. В пролегающем на глубине 314 метров коридоре, где находятся шахтеры, в результате взрыва произошел обвал породы. Температуры там превышает 70 градусов. Существует угроза новых взрывов угольной пыли и метана.

Шахта Хандлова принадлежит горнодобывающей компании Hornonitrianske Bane Prievidza. Добыча составляет 300 тысяч тонн угля в год.