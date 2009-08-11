Париж вторую ночь охвачен беспорядками

Вторую ночь один из пригородов Парижа охвачен беспорядками. Группы молодых людей переворачивают и поджигают машины и автобусы, забрасывают полицию и пожарных бутылками с зажигательной смесью, передает Associated Press.

Причиной волнений стало недовольство действиями полиции, из-за которой, как считают молодые люди, погиб их товарищ. По мнению же органов правопорядка, смерть молодого парня - развозчика пиццы - была в определенной степени случайной - убегая от сотрудников полиции на мотоцикле, он разогнался, потерял управление и налетел на металлический шлагбаум, в результате чего скончался на месте.

В Париж стянуты значительные силы полиции. Министр внутренних дел Франции Брис Ортефе приказал провести расследование причин инцидента, вызвавшего смерть юноши, и призвал к спокойствию и порядку.

РосБизнесКонсалтинг