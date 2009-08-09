Жертв атомной бомбы вспоминают в Нагасаки

В японском городе Нагасаки вспоминают жертв атомной бомбардировки.

По традиции в 11:02 по местному времени, когда 9 августа 1945 года над городом взорвалась сброшенная с бомбардировщика Б-29 бомба "Фэт Бой" ("Толстяк"), тысячи людей в мемориальном Парке мира замерли в минуте молчания.

64 года назад взрывная волна распространилась на площади свыше 100 квадратных километров. В результате погибли более 70 тысяч человек, каждый третий дом был разрушен. С годами число жертв росло: люди умирали от лучевой болезни. Как отмечают "Вести", к настоящему времени общее число умерших уже превысило 140 тысяч.