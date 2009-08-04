Детский веломарафон памяти Бандеры направляется в Польшу

Участники международного детского велосипедного марафона «Европейскими тропами Степана Бандеры» не планируют проводить в Польше какие-либо акции.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил Павел САВЧУК - руководитель благотворительного фонда «Эко-милосердие», организовавшего веломарафон.

Он отметил, что главной целью марафона является пропаганда здорового образа жизни, который вел проводник Организации украинских националистов С.Бандера.

П.САВЧУК отметил, что осознает отношение некоторых поляков к личности С.Бандеры, но подчеркнул необходимость изменить существующие в их сознании стереотипы. В то же время он заметил, что никаких акций с этой целью участники марафона не будут проводить. «Никаких акций не планируем», - сказал П.САВЧУК.

Руководитель фонда сообщил, что участники веломарафона, среди которых 9 детей в возрасте 14-16 лет и двое взрослых, планируют до 24 августа на велосипедах преодолеть около двух тысяч километров, проехав через территорию Украины, Польши, Словакии, Австрии и Германии. В День независимости Украины участники веломарафона намерены почтить память С.Бандеры на его могиле в Мюнхене.

П.САВЧУК сообщил, что они въедут в Польшу 7 августа, планируют проехать по территории этого государства около 500-600 километров за 5-6 дней.

Между тем Всемирный конгресс кресовяков (SKK) требует от польской власти запретить въезд в Польшу участников международного детского велосипедного марафона «Европейскими тропами Степана Бандеры», который стартовал в Украине 1 августа.

В заявлении SKK, текстом которого располагает УНИАН, вице-премьеру, министру внутренних дел Польши Гжегожу СХЕТИНЕ кресовяки называют детский веломарафон, маршрут которого пройдет по польской территории, «провокацией».

SKK назвала предводителя ОУН С.Бандеру ответственным за геноцид поляков на территории западно-украинских земель, которые до окончания Второй мировой войны входили в состав Польши, а также евреев, чехов и украинцев.

«Это (марафон) яркая провокация, которая имеет целью унизить достоинство Польши и поляков», - отмечается в заявлении за подписью председателя SKK Яна СКАЛЬСКОГО.

Всемирный конгресс кресовяков объединяет поляков, живших на западно-украинских землях, подчеркивает, что "пропаганда фашизма" запрещена польским законодательством, в первую очередь, Конституцией страны, и поэтому МВД обязано не допустить въезд в Польшу участников марафона.

Активисты SKK написали аналогичные обращения в Министерство иностранных дел Польши и пограничную службу.

Справка УНИАН. Международный детский велосипедный марафон «Европейскими тропами Степана Бандеры» стартовал во Львовской области 1 августа. Участники марафона – дети 14-16 лет и двое взрослых – планируют проехать около 2 тыс. километров по маршруту, связанному с жизнью С.Бандеры: Сосновка, - Сокаль - Червоноград - Жовква - Дубляны - Львов - Николаев - Жидачев - Калуш - Рожнятов - Долина - Болехов - Моршин - Стрый - Дрогобыч - Самбор - Судова Вишня - Мостиска - Сянок (Польша) – Краков (Польша) - Освенцим (Польша) - Пищаны (Словакия) - Вена (Австрия) - Мюнхен (Германия).

Веломарафон организован по случаю 100-летия со дня рождения С.Бандеры. Финиш марафона – 24 августа (в День Независимости Украины) в Мюнхене на могиле предводителя ОУН.