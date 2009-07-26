Медведев: зачем НАТО государство, у которого столько проблем?

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, что только после референдума может появиться легитимная основа для вступления Украины в НАТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал в интервью российскому каналу НТВ.

«Наша позиция проста: мы не считаем правильным затаскивать те или иные государства в военно-политические альянсы помимо воли их народов. В том, что касается Украины, здесь всё предельно просто – проведите референдум. Если народ высказывается за присутствие в том или ином военно-политическом союзе, тогда будет хотя бы легитимная основа, есть другие проблемы, но будет хотя бы легитимная основа»,- сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Относительно вступления Грузии в НАТО Президент РФ отметил, что возникает вопрос к самому Североатлантическому альянсу: «Зачем НАТО государство, у которого столько проблем?».

«Насколько я понимаю, в последнее время осознание того, что оба эти уважаемые государства (Украина и Грузия) ещё не готовы к тому, чтобы принять такого рода решения, и сам Альянс не готов для того, чтобы впитать их, оно всё-таки приходит. В конечном счёте мы на эти процессы не влияем, но открыто высказываем свою позицию. И я считаю, что это честная позиция», - сказал он.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что Россия и США расходятся во взглядах в вопросе вовлечённости государств в те или иные международные военные блоки.

Также он отметил, что отношения России с Грузией - это более сложный вопрос, чем отношения с Украиной.

«У нас сейчас нет дипломатических отношений с Грузией, и это результат той агрессии, которая была предпринята в прошлом году режимом СААКАШВИЛИ. Иными словами, межгосударственные отношения практически отсутствуют», - подчеркнул он.

При этом Д.МЕДВЕДЕВ заверил, что у России есть давнее и очень тёплое отношение к грузинскому народу, «с которым мы, что называется, прошли огонь, воду и медные трубы».

«Мы хотели бы иметь эти отношения в самом высоком смысле этого слова... Режимы, подобные СААКАШВИЛИ, они приходят и уходят, а чувства между народами остаются. И я уверен, что через какое-то время наши отношения будут восстановлены на новой основе с учётом тех реалий, которые сложились, и с учётом тех трагических страниц, которые эти отношения прошли за последнее время», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что Россия «без всякой ревности смотрит на то, как другие государства выстраивают свои отношения с нашими партнёрами по международному сообществу, в том числе такими важными, как Соединённые Штаты Америки».