Медведев рассчитывает на улучшение отношений с Украиной

15:34, 26 июля 2009
Мир
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Интервью телеканалу

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ рассчитывает на улучшение отношений с Украиной в будущем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал в интервью российскому каналу НТВ, которое выйдет в эфир сегодня вечером.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что отношения между Россией и Украиной - «непростые в последние годы».

«В то же время, от этих отношений очень многое зависит, потому что у нас очень близкие государства, братские, как принято говорить, народы и очень тесно связанные экономики. И мы, конечно, рассчитываем на то, что эти отношения в будущем будут лучше, чем сейчас, существенно лучше», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

По словам Президента РФ, эти отношения должны быть основаны на чувстве взаимовыгодности, на ощущении того, что это нужно двум народам, ведь без этого трудно представить их будущее.

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