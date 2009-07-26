Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ рассчитывает на улучшение отношений с Украиной в будущем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал в интервью российскому каналу НТВ, которое выйдет в эфир сегодня вечером.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что отношения между Россией и Украиной - «непростые в последние годы».

«В то же время, от этих отношений очень многое зависит, потому что у нас очень близкие государства, братские, как принято говорить, народы и очень тесно связанные экономики. И мы, конечно, рассчитываем на то, что эти отношения в будущем будут лучше, чем сейчас, существенно лучше», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

По словам Президента РФ, эти отношения должны быть основаны на чувстве взаимовыгодности, на ощущении того, что это нужно двум народам, ведь без этого трудно представить их будущее.