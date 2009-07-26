Сталевары убили представителя компании, покупавшей их завод

В китайском городе Тунхуа около 30 тысяч рабочих сталелитейного завода Tonghua Iron and Steel Group приняли участие в акции протеста против слияния их предприятия с другой компанией. Выступление сталеваров закончилось столкновением с полицией, сообщает агентство Reuters. Инцидент произошел в пятницу, но известно о нем стало только в воскресенье.

Сталевары перекрыли несколько дорог и разбили три полицейские машины. В ходе беспорядков около ста человек получили ранения.

Был убит главный управляющий компании Jianlong Steel Holding Company, которая собиралась приобрести 65 процентов акций принадлежащего государству предприятия Tonghua Iron and Steel Group. Как сообщает BBC News, рабочие избили управляющего и не дали медикам попасть в здание завода для оказания помощи.

Представители компании Jianlong Steel Holding Company в течение года контролировали работу Tonghua Iron and Steel Group. Недовольство сталеваров было вызвано многочисленными нарушениями, допущенными компанией-покупателем. В частности, рабочие протестовали против слишком высокой зарплаты управляющего. Погибший ежемесячно получал три миллиона юаней (около 438 тысяч долларов), в то время как пенсия среднего работника Tonghua Iron and Steel Group не превышает 200 юаней в месяц.

Китай является крупнейшим мировым производителем стали. Из-за финансового кризиса объем производства значительно снизился и множество людей остались безработными.

Лента.ру