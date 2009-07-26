США: кризис делает Россию сговорчивее

09:11, 26 июля 2009
Мир
2244

"Русские держатся за прошлое"

Экономические трудности в России и прагматизм ее руководства - вот истинные причины, по которым Москва ведет переговоры с Вашингтоном о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), считает вице-президент США Джо Байден. Как заявил Дж.Байден в интервью американским СМИ, "население России сокращается, экономика слабеет, а банковский сектор и его структура могут не выдержать следующих 15 лет". По мнению американского вице-президента, именно тяжелая экономическая ситуация вынуждает Кремль стремиться к двустороннему сокращению СНВ.

"Русские находятся в ситуации, когда мир меняется раньше них, а они держатся за прошлое, которое больше не жизнеспособно", - считает американский вице-президент.

Тем не менее Дж.Байден подчеркнул, что российские лидеры "не являются самовластными идеологами среднего ума, которые держатся за то, во что никто не верит". "В конечном счете они довольно прагматичны", - сказал Дж.Байден, чьи высказывания приводит агентство Reuters.

Эксперты отмечают, что России действительно выгодно идти на дальнейшее сокращение ядерных арсеналов, поскольку для поддержания существующих уровней необходимо значительное увеличение расходов.

РосБизнесКонсалтинг

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter