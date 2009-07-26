США: кризис делает Россию сговорчивее

Экономические трудности в России и прагматизм ее руководства - вот истинные причины, по которым Москва ведет переговоры с Вашингтоном о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), считает вице-президент США Джо Байден. Как заявил Дж.Байден в интервью американским СМИ, "население России сокращается, экономика слабеет, а банковский сектор и его структура могут не выдержать следующих 15 лет". По мнению американского вице-президента, именно тяжелая экономическая ситуация вынуждает Кремль стремиться к двустороннему сокращению СНВ.

"Русские находятся в ситуации, когда мир меняется раньше них, а они держатся за прошлое, которое больше не жизнеспособно", - считает американский вице-президент.

Тем не менее Дж.Байден подчеркнул, что российские лидеры "не являются самовластными идеологами среднего ума, которые держатся за то, во что никто не верит". "В конечном счете они довольно прагматичны", - сказал Дж.Байден, чьи высказывания приводит агентство Reuters.

Эксперты отмечают, что России действительно выгодно идти на дальнейшее сокращение ядерных арсеналов, поскольку для поддержания существующих уровней необходимо значительное увеличение расходов.

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