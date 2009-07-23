Лукашенко хочет заманить европейцев в Беларусь безвизовым режимом

Беларусь рассматривает возможность перехода на безвизовый режим в отношениях со странами Евросоюза.

Об этом сообщает официальный сайт белорусского правительства со ссылкой на министра спорта и туризма Беларуси Олега КАЧАНА.

«Совместно с Министерством иностранных дел Беларуси в настоящее время уже прорабатывается вопрос безвизового въезда в страну граждан Евросоюза», - сказал О.КАЧАН.

По его мнению, такое решение является экономически целесообразным.

«Каждый иностранный турист, приезжающий в Беларусь, оставляет здесь примерно 200 евро, из которых 60 евро - стоимость визы. Конечно, есть туристы, которых не останавливает стоимость виз и они едут в Беларусь, оставляют здесь значительные суммы при предоставлении им соответствующих услуг. Но для среднестатистического туриста въездная виза в 60 евро - это дорого», - пояснил министр.

По мнению О.КАЧАНА, визовый режим со странами Евросоюза «в определенной степени сдерживает привлечение туристических услуг в Беларусь».