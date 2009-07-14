Впервые в плен к сомалийским пиратам попала женщина
12:44, 14 июля 2009Мир
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24-летняя штурман
Впервые в плен к сомалийским пиратам попала женщина-моряк - 24-летняя турчанка Аюсун Акбай, сообщает во вторник издание "Морской бюллетень - Совфрахт".
По данным издания, Аюсун Акбай - четвертый помощник капитана турецкого балкера Horizon 1, захваченного пиратами 8 июля в Аденском заливе.
Это был первый рейс девушки в качестве штурмана на большом океанском судне. В 2008 году она закончила штурманское отделение Технического университета Карадениз, говорится в сообщении.
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