Около 300 тысяч корейских солдат переброшены к границе с Китаем

Около 300 тысяч военных северокорейской армии стянуты к границе КНДР и Китая, чтобы "пресечь массовое бегство граждан КНДР на китайскую сторону", сообщил в интервью японской газете "Санкэй" один из лидеров южнокорейского Комитета за демократизацию КНДР Кан Чон Хван.

"Последнее время на китайско-северокорейской границе почти каждый день раздаются выстрелы. Стрельба ведется северокорейской армией по тем гражданам КНДР, которые пытаются перебежать на китайскую сторону", - сказал Кан Чон Хван.

По его данным, к границе брошено около 300 тысяч военных, при этом он не уточнил, сколько военных уже там находилось.

Кан Чон Хван также отметил, что продовольственный кризис в Северной Корее достиг небывалой остроты.

"Фактически население стоит перед выбором - попытаться сбежать из страны или погибнуть от голода", - приводит его слова РИА "Новости".

На сегодняшний день в Южной Корее проживают 18 тысяч бывших граждан КНДР, которым удалось сбежать из страны.

Кан Чон Хван считает, что "если китайская сторона не будет насильственно депортировать перебежчиков, их число может достигнуть миллиона человек".

Он призвал также правительства Японии, США и Республики Корея оказать давление на КНР, чтобы Китай не депортировал перебежчиков из Северной Кореи. По мнению Кана, массовое бегство из КНДР может сыграть роль Берлинской стены на Корейском полуострове и привести к падению режима Ким Чен Ира.

Кан Чон Хван, родившийся в КНДР, 10 лет провел в лагерях для политических заключенных. В 1992 году ему удалось сбежать из КНДР, в настоящее время он проживает в Республике Корея, является заместителем председателя Комитета по демократизации КНДР - самого влиятельного в Южной Корее среди организаций, требующих смены режима в КНДР.