Американский миноносец примет участие в учениях в Грузии

Корабль военного флота США, миноносец "Стаут" 14 июля войдет в порт Батуми, где примет участие в учениях с грузинскими военными, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью посольства США в Грузии.

По данным посольства, экипаж корабля проведет учения совместно с кораблями береговой охраны Грузии. Кроме того, запланированы учения на корабле "Стаут", которые предусматривают получение навыков действий в чрезвычайных ситуациях на корабле.

"Регулярные визиты военного флота Америки в регионе подчеркивают желание США способствовать безопасности регионального и морского перемещения. Визит "Стаута" является частью стратегии армии США, Командования морских сил Европы, а также Шестого флота США, которая ставит целью усиление региональной стабильности и морского партнерства", - говорится в сообщении посольства.

Корабль покинет порт Батуми 17 июля и до 19 июля пробудет в порту Поти.