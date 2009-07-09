Российские вузы обязаны принимать аттестаты из Украины

Абитуриенты из стран-членов Содружества Независимых Государств, в том числе из Украины, могут поступать в вузы России со своими школьными аттестатами.

Как сообщили УНИАН в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), российские вузы и техникумы обязаны принимать школьные аттестаты прибывших из стран СНГ абитуриентов, не требуя документов о признании аттестатов в РФ.

В этом году иностранные граждане могут поступать в вузы России либо по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), либо по итогам традиционных экзаменов, проводимых вузом. Испытания пройдут с 15 по 25 июля. При поступлении иностранцы обязаны предъявить школьный аттестат и его перевод, заверенный у нотариуса.

«Документы государственного образца, выданные образовательными учреждениями Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Украины, Туркменистана, а также фактическими органами власти Абхазии и Южной Осетии и соответствующие российским документам об основном общем или среднем (полном) общем образовании, принимаются в вузах и ссузах России. При этом документы об их признании на территории Российской Федерации не требуются», говорится в сообщении.

Рособрнадзор обращает внимание вузов и ссузов, что при необходимости должна быть проведена проверка подлинности документов об образовании, выданных в иностранных государствах.