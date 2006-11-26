Берлускони упал в обморок во время выступления (фото)

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони упал в обморок во время выступления перед своими сторонниками, сообщает BBC.

70-летний политик произносил длинную речь в одном из городов Тосканы.

Итальянское телевидение показало, как Берлускони внезапно закрыл глаза и начал медленно падать в руки своих помощников.

Чтобы помочь экс-премьеру, на сцену выбежали несколько человек, однако он не мог стоять, и его пришлось вынести из зала, где проходила встреча.

Берлускони - самый богатый человек в Италии - дважды возглавлял правительство страны, однако в апреле прошлого года проиграл на парламентских выборах.

На прошлой неделе начался судебный процесс, в ходе которого против Берлускони предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. В случае если его признают виновным, экс-премьер может быть приговорен к 12 годам заключения.