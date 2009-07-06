РФ и США готовы и дальше сокращать ядерные арсеналы - Обама

Россия и США являются лидерами в ядерной сфере и готовы пойти на дальнейшее сокращение ядерных арсеналов.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом заявил Президент США Барак ОБАМА на пресс-конференции в Москве.

«Соглашение, которое придет на смену договору об СНВ, сможет уменьшить наши ядерные арсеналы на треть, и мы надеемся, что мы сможем уменьшить эти арсеналы в последующем», - сказал Б.ОБАМА.

Он также выразил обеспокоенность тем, что в мире сейчас наблюдается «рост потенциального (распространения ядерного оружия - УНИАН), который не наблюдался ранее в определенное время и в определенных регионах».

По его словам, Россия и США имеют единое понимание рисков распространения ядерного оружия.

«Мы с удовольствием можем сообщить о том, что и в России, и в США существует единая оценка рисков, каким образом ядерное оружие может угрожать миру. Мы сейчас проводим обзор с тем, чтобы определить, каким образом Россия и Соединенные Штаты могут сотрудничать вместе. Также важно развивать и существующее сотрудничество. Мы также сделаем все для того, чтобы все те страны, которые хотят разрабатывать мирные ядерные программы, не использовали эти знания для развития вооруженных ядерных программ», - сказал он.

Б.ОБАМА отметил, что опасность применения ядерного оружия может произойти в самом потенциально взрывоопасном регионе мира - в КНДР.

«Северная Корея отказалась от своих собственных обязательств и продолжает развивать свою ядерную программу. Кроме этих фактов наблюдается распространение ядерного оружия, что может привести не только к тому, что ядерные государства могут угрожать ядерным оружием гражданам других стран, но и негосударственные субъекты могут получить это оружие», - подчеркнул Б.ОБАМА.

Он также предложил провести «ядерный саммит» и не исключил, что он будет проходить в России.

«Мы считаем, что также важно провести «ядерный» саммит, который мы планируем провести в следующем году. Мы обсуждали с Президентом МЕДВЕДЕВЫМ, что и в последующем году Россия может принимать у себя этот саммит, и мы пригласим все страны для участия в этом саммите для того, чтобы мы все вместе могли обсуждать этот важный вопрос», - сказал Б.ОБАМА.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Кремле Президенты США и РФ подписали документ «Совместное понимание по вопросу о дальнейших сокращениях и ограничениях стратегических наступательных вооружений».

«Каждая сторона будет сокращать и ограничивать свои стратегические и наступательные вооружения таким образом, чтобы через 7 лет после вступления в силу Договора и в дальнейшем предельные уровни для стратегических носителей лежали бы в пределах 500-1100 единиц и для связанных с ними боезарядов в пределах 1500-1675 единиц», - говорится в документе.

В документе подчеркивается, что новый юридически обязывающий Договор об СНВ должен быть заключен в ближайшее время.