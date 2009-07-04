Президент США Барак Обама поздравил американцев с Днем независимости, который отмечается в стране 4 июля. В своем обращении глава Белого дома напомнил согражданам о "непоколебимом духе" американской нации и отметил, что в нынешние трудные времена страна должна "вновь проявить этот дух".

"Мы сталкиваемся со множеством вызовов невиданных масштабов. Мы ведем две войны. Мы боремся с глубокой рецессией. Нашей экономике - и нации в целом - грозят нарывом проблемы, от которых мы слишком долго отмахивались", - цитирует американского президента РосБизнесКонсалтинг. Среди таковых проблем американский президент выделил "ускоряющийся рост расходов на здравоохранение", "не отвечающее требованиям образование" и "зависимость от импорта нефти".

Б.Обама выразил надежду, что "это поколение американцев внесет свое имя в историю", предприняв "выдающиеся усилия" по разрешению "экстраординарных проблем", которые стоят перед Соединенными Штатами.