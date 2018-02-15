Молода и невинна: в сети показали 17-летнюю Ким Кардашьян (фото)

Многие поклонники семьи Кардашьян отметили, что Ким сильно изменилась и ее почти не узнать.

Мать сестер Кардашьян-Дженнер опубликовала на своей странице в Instagram фото 20-летней давности.

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На нем она держит на руках маленькую Кайли, рядом сидит Кендалл и над ними стоит 17-летняя Ким.

Многие поклонники семьи Кардашьян отметили, что Ким сильно изменилась и ее почти не узнать. И это неудивительно, учитывая количество операций, которые сделала звезда.

"Мне нравится, как ты выглядит на этом снимке Ким. Так молода и невинна.", – написала одна из поклонниц. "Ким в юности была более симпатичной.", – написала еще одна подписчица.