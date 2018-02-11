В Нигерии исламисты из "Боко Харам" отпустили 13 заложников - СМИ

Трое геологов были похищены во время поиска нефтяных месторождений, а десять женщин похитили, когда они направлялись на похороны.

После переговоров с участием Красного Креста боевики террористической исламистской группировки "Боко Харам" в Нигерии отпустили трех университетских геологов и 10 жен полицейских, похищенных в прошлом году.

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Как отмечает Deutsche Welle, о этом 10 февраля сообщила нигерийские власти.

Отмечается, что освобождению заложников предшествовали переговоры правительства Нигерии с террористами при посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК). Был ли заплачен выкуп, не сообщается.

Университетские геологи были похищены во время поиска нефтяных месторождений в бассейне озера Чад, а женщин похитили, когда они направлялись на похороны.

Группировка "Боко Харам" стала известной в мире в 2014 году, когда исламисты похитили в штате Борно на северо-востоке Нигерии 276 школьниц, преимущественно христианок. Некоторым из девочек удалось сбежать, еще 82 ученицы были освобождены в мае 2017 года. Взамен нигерийские власти выпустили на свободу десятки заключенных боевиков. Около 100 школьниц все еще считаются пропавшими без вести.