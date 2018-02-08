В США подтвердили проникновение российских хакеров в свою избирательную систему

Целями российских хакеров стал 21 американский штат.

Руководитель отдела киберзащиты Министерства внутренней безопасности США Джанет Манфра заявила, что россияне до президентских выборов 2016 года успешно получили доступ к спискам избирателей в нескольких американских штатах.

Об этом она сказала в интервью телеканалу NBC News, передает УП.

"Я не могу обсуждать секретную информацию публично, но мы видели, как целями (российских хакеров - ред.) стал 21 штат, и исключительно в небольшое количество из них действительно успешно проникли"", - подчеркнула Манфра.

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Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь именно о российских правительственных структурах, а не просто о российских хакерах, она подчеркнула: "Да, в этом нет сомнений".

Напомним, расследованием вмешательства России в выборы и связями администрации Трампа с Кремлем занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

В начале августа 2017 года Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования «российского следа» в выборах. Мюллер выясняет, был ли сговор штаба Дональда Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва вмешательства в избирательный процесс в других государствах категорически отвергает, Трамп называет это расследование «охотой на ведьм».