Трамп летом пытался уволить спецпрокурора по российскому вмешательству – NYT

Американское издание New York Times утверждает, что президент США Дональд Трамп приказал специальному прокурору Роберту Мюллеру уйти в отставку в июне 2017 года, но отменил это решение после того, как адвокат Белого дома Дональд Макган заявил о намерении уволиться из-за этого решения президента.

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Как передает Радио Свобода, в опубликованной 25 января статье New York Times ссылается на показания четырех неназванных людей, близких к делу. Газета заявила, что не получила немедленной реакции Белого дома на эти сообщения.

Разведывательные службы США пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентские выборы в США 2016 года, чтобы способствовать кампании Трампа и вредить его оппонентке из Демократической партии Хиллари Клинтон.

В начале августа 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования «российского следа» в выборах. Мюллер выясняет, был ли сговор штаба Дональда Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва вмешательство в избирательный процесс в других государствах категорически отвергает, Трамп называет это расследование «охотой на ведьм».