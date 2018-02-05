В России увидели "украинский след" в атаке на Су-25 в Сирии: у Путина отказались комментировать

В Кремле крайне обеспокоены тем, что в руках террористов находятся ПЗРК.

В Кремле не стали комментировать «украинский след» при атаке на Су-25 в Сирии, однако высказали обеспокоенность в связи с попаданием ПЗРК в руки лиц, воюющих в Сирии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я бы никак не стал комментировать заявление Морозова, он, безусловно, не обладает точной информацией, откуда и каким образом этот ПЗРК, а также многие ли, которые есть у террористов, попадают на территорию Сирии. Делать какие-то заявления нужно весьма осторожно», - сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле заявление российского сенатора Игоря Морозова, который заявил, что ПЗРК в Сирию мог попасть из Украины.

В тоже время, он подчеркнул, что в Кремле крайне обеспокоены тем, что в руках террористов находятся ПЗРК.

«Это огромная опасность для всех государств», - подчеркнул он.

Песков отметил, что когда президент РФ заявил о завершении активной стадии операции в Сирии по поддержке сирийской армии, речь шла о том, что в этой стране остается потенциал для нанесения по террористам «сокрушительные удары».

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«О таких точечных ударах речь и идет. Вы знаете, что они были спровоцированы трагическим происшествием, когда террористами был сбит наш самолет, летчик геройски погиб, мы все соболезнуем родным и близким летчика и гордимся нашими героями», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что за этим происшествием последовали решительные действия по пресечению террористической активности.

4 февраля сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов заявил, что ПЗРК, из которого был сбит в субботу в Сирии российский самолёт Су-25, мог попасть к боевикам через контрабандные продажи с военного склада в Калиновке Винницкой области Украины, где в сентябре произошёл сильнейший пожар.

Российская авиация увеличила количество авианалетов по удерживаемым повстанцами городам в сирийской провинции Идлиб после того, как повстанцы сбили российский самолет Су-25.

Авиаудары были нанесены по селам и городам, в том числе Кафр-Нубл и Маасран, а также Саракеб, Маарет аль-Нууман и Идлиб.

По словам очевидцев, была атакована, в частности, больница в Маарет аль-Нуумане.

Кроме того, на видеозаписях, предоставленных спасателями, видно, как из разрушенного здания больницы на носилках выносят детей. Еще пять человек, предположительно, погибли в результате авиаудара на жилой дом в Кафр-Нубле.

В столице провинции, городе Идлиб, как рассказали очевидцы, было разрушено по меньшей мере один пятиэтажное здание, а погибнуть могли около 15 человек.