Политический кризис на Мальдивах: армия окружила парламент, а оппозиция требует импичмента президента

Генпрокурор официально предупредил о возможности беспорядков в стране.

На Мальдивах военные окружили здание парламента и арестовали двух оппозиционных депутатов на фоне углубления кризиса через отказ президента Абдуллы Ямина освободить политзаключенных.

Многочисленные отряды солдат окружили парламент в Мале в воскресенье, 4 февраля, сообщает ТСН.uа со ссылкой на Al Jazeera.

Это произошло вскоре после того, как оппозиция предложила отправить в отставку генпрокурора и министра обороны страны. Так, Верховный суд в этот день решит, отстранять действующего президента от обязанностей за невыполнение своего распоряжения об освобождении заключенных лидеров оппозиции.

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В свою очередь, генпрокурор официально предупредил о возможности беспорядков в стране.

"Мы получили информацию о том, что может произойти то, что приведет к кризису национальной безопасности", - сказал генпрокурор.

Он также заявил, что правительство получило приказ о невыполнении распоряжения в случае, если Верховный суд объявит импичмент президенту.

Объединенная оппозиция предупредила о возможности захвата власти на островах военными, чтобы сохранить власть действующего президента. Также оппозиционеры обвинили генпрокурора в запугивании судей ВС.

Верховный суд ранее вернул мандаты 12 депутатов из числа противников действующей власти, что дало шансы оппозиции запустить процесс импичмента, получив большинство в 85 голосов.

Однако двух из этих депутатов арестовали в воскресенье вскоре после возвращения на Мальдивы после месяцев ссылки. Полиция обвинила их в получении взяток. Оппозиционер Ибрагим Мохаммед Солих призвал в парламенте немедленно освободить задержанных коллег.

"В отчаянной попытке удержать власть, президент Иамин незаконно захватил власть: его генеральный прокурор незаконно взял на себя полномочия Верховного суда, тогда как военнослужащие захватили законодательный орган", - добавил он.

Глава армии Ахмед Шиам, что поддерживает президента, заявил, что военные "не будут ждать и наблюдать, как Мальдивы переживают кризис".