"Ангелы" Victoria's Secret снялись полностью обнаженными в фотосессии на пляже

Автором фотосессии выступила Зои Гроссман.

Несколько моделей из числа "ангелов" известного бренда женского белья Victoria's Secret снялись обнаженными в фотосессии на пляже.

Часть фото обнародовала на своей странице в соцсети Instagram одна из участниц − 27-летняя Лаис Рибейро.

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Позднее оставшиеся кадры опубликовала автор фотосессии Зои Гроссман. Объектив ее камеры запечатлел других моделей Victoria's Secret − Жозефин Скривер, Мин Си, Тейлор Хилл и Роми Стрейдж, Ванессу Муди.