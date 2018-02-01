За пять лет численность населения Стамбула выросла на 868 тыс.764 человека.

Самая густонаселенная провинция Турции, Стамбул, превосходит по численности населения (15,29 млн человек) 129 стран.

Читайте такжеСоставлен рейтинг лучших городов мира для жизниКак сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Институт статистики Турции и Фонд ООН в области народонаселения, на Стамбул приходится 18,6% численности населения Турции (80,81 млн человек на конец 2017 года).

За пять лет численность населения Стамбула выросла на 868 тыс. 764 человека, или на 6,1%.

Таким образом Стамбул по численности населения обогнал 129 стран, в том числе Бельгию (11,4 млн человек), Грецию (11,2 млн), Португалию (10,3 млн), Швецию (9,9 млн) и Азербайджан (9,8 млн).