Стамбул по численности населения обогнал 129 стран

21:00, 01 февраля 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеСоставлен рейтинг лучших городов мира для жизниКак сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Институт статистики Турции и Фонд ООН в области народонаселения, на Стамбул приходится 18,6% численности населения Турции (80,81 млн человек на конец 2017 года).

За пять лет численность населения Стамбула выросла на 868 тыс. 764 человека, или на 6,1%.

Таким образом Стамбул по численности населения обогнал 129 стран, в том числе Бельгию (11,4 млн человек), Грецию (11,2 млн), Португалию (10,3 млн), Швецию (9,9 млн) и Азербайджан (9,8 млн).

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