В Стамбуле автобус врезался в остановку, есть погибшие (видео)

15:16, 01 февраля 2018
Мир
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В Стамбуле автобус протаранил остановку, есть погибшие / ТСН

Читайте такжеВ Стамбуле столкнулись два автобуса: 19 пострадавшихАвария произошла в одном из оживленных районов в азиатской части города. Очевидцы рассказывают, что автобус сначала столкнулся с другим микроавтобусом, потерял контроль над управлением и наехал на людей.

Момент аварии зафиксировала камера наблюдения, установленная в салоне автобуса

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