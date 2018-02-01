В Стамбуле автобус врезался в остановку, есть погибшие (видео)

Причину ДТП сейчас выясняют правоохранители.

По меньшей мере трое человек погибли в Стамбуле, еще пятеро получили травмы, когда автобус врезался в остановку общественного транспорта.

Читайте такжеВ Стамбуле столкнулись два автобуса: 19 пострадавшихАвария произошла в одном из оживленных районов в азиатской части города. Очевидцы рассказывают, что автобус сначала столкнулся с другим микроавтобусом, потерял контроль над управлением и наехал на людей.

Момент аварии зафиксировала камера наблюдения, установленная в салоне автобуса