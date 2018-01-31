Известного российского актера, выступавшего в поддержку Украины, госпитализировали в тяжелом состоянии

Актера Армена Джигарханяна госпитализировали с сердечным приступом в бессознательном состоянии.

Актер и режиссер Армен Джигарханян снова доставлен в одну из московских больниц. Актер попал в больницу в бессознательном состоянии.

Об этом сообщил "ТАСС" источник в медицинских кругах.

"Армена Борисовича опять госпитализировали в одну из столичных больниц, но на этот раз с сердечным приступом в бессознательном состоянии. Сейчас ему нужен покой и лечение", - сказал собеседник агентства.

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"Приступ Джигарханяна связан с тем, что он недолечил пневмонию, поэтому произошли осложнения, ему понадобилась срочная госпитализация", - уточнил он.

В театре Джигарханяна подтвердили госпитализацию режиссера.

"Армен Борисович был какое-то время в больнице, потом вышел и опять лег в больницу, чтобы продолжить лечение, но без скорой помощи. На данный момент он в больнице и продолжает лечение", - рассказали в театре.

Отметим, что в разгар аннексии Крыма, известный актер Армен Джигарханян был одним из немногих, кто выразил поддержку Украине и не подписал коллективное письмо представителей российской творческой интеллигенции, публично выразившей поддержку внешней политике Владимира Путина.

Как сообщал УНИАН, Джигарханян был госпитализирован из своего театра в Москве в больницу с подозрением на гипертонический криз 17 января.