Известный российский актер, выступавший в поддержку Украины, попал в больницу
Причиной госпитализации актера Армена Джигарханяна стала сильная слабость и боль в ноге.
Актер Армен Джигарханян, ранее осудивший агрессию России против Украины, был госпитализирован в Москве в состоянии средней тяжести. Артист попал в больницу из-за боли в левой ноге.
Об этом сообщил приятель артиста Артур Согоманян, передает "Московский комсомолец".
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«Практически весь день в среду он провел в театре, а когда вечером собрался уходить, пожаловался, что у него появилась сильная слабость. Мы решили не рисковать и вызвали врачей», - сказал он.
По его словам, с сердцем у Джигарханяна все в порядке.
«Он что-то подхватил в театре, горло болит, кашляет. И с левой ногой возникает проблема время от времени, и сейчас появилась боль. С учетом букета всех его болезней это опасно, поэтому врачи сказали, что лучше не рисковать, надо отвезти в больницу и там делать томографию», - рассказал друг артиста.
Отметим, что в разгар аннексии Крыма, известный актер Армен Джигарханян был одним из немногих, кто выразил поддержку Украине и не подписал коллективное письмо представителей российской творческой интеллигенции, публично выразившей поддержку внешней политике Владимира Путина.
Как сообщал УНИАН, ранее актер Олег Табаков был госпитализирован в больницу с воспалением легких.