В Польше сегодня будет объявлен траур из-за трагедии на шахте

В Польше сегодня объявят общенациональный траур из-за трагедии на угольной шахте в Руде Шленской.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Ярослав Качиньский, который прибыл на место инцидента. Число жертв взрыва метана на угольной шахте "Халемба" достигло восьми человек. На поверхность уже подняли тела шестерых горняков. Спасательные работы продолжаются. Взрыв метана произошел на глубине свыше тысячи метров. На тот момент под землей находились 23 человека. Причины трагедии пока не известны.

5 канал