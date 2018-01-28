В США в перестрелке на автомойке погибли пять человек

На данный момент не известно, есть ли среди погибших стрелок.

В американском штате Пенсильвания на автомойке произошла перестрелка, в результате чего погибли пять человек, еще один был ранен. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на полицию.

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Согласно информации, инцидент произошел в городе Мелкрофт.

Сообщается, что жертвами стали трое мужчин и две женщины.

В то же время, на данный момент не известно, есть ли среди погибших стрелок.

Полиция других подробностей не сообщает, однако уверяет, что угрозы для общественности сейчас нет.