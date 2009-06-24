Россия продаст 30-40 подлодок

До 2015 года в мире может быть реализовано 30-40 новейших подводных лодок российского производства. Соответствующую информацию, как сообщает РИА Новости, распространила компания "Рособоронэкспорт" к открытию Международного военно-морского салона "МВМС-2009", который будет проходить с 24 по 28 июня в Санкт-Петербурге.

По данным "Рособоронэкспорта", потенциал России на рынке субмарин сегодня высок благодаря подлодкам проекта 636 "Варшавянка" и "Амур-1650", оснащенных интегрированной системой ракетного оружия Club-S. Дизельные субмарины четвертого поколения отличаются большой скоростью и дальностью автономного плавания, потому являются "объектом повышенного интереса потенциальных зарубежных покупателей".